“Open Day prevenzione al femminile”. Aderisce anche l’ospedale del Valdarno

Arezzo, 06 giugno 2024 – Con visite e vaccinazioni gratuite destinate alle donne, anche l’ospedale del Valdarno aderisce all’iniziativa “Open day Prevenzione al Femminile” del 19 giugno, per la quale sono aperte le prenotazioni. La Fondazione Onda ETS promuove la prima edizione dell’ (H) Open Day dedicato alla prevenzione “al femminile” offrendo negli oltre 160 ospedali Bollini Rosa italiani servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione individuando varie aree specialistiche. Si offrono visite, esami strumentali, colloqui, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, senologia e urologia. Obiettivo dell’iniziativa della Fondazione Onda ETS è la promozione in tutta la popolazione femminile di una corretta prevenzione in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

Mercoledì 19 giugno all’ospedale Santa Maria alla Gruccia saranno offerte 10 visite senologiche ed ecografiche con controllo clinico ed ecografico mammario. Saranno presenti l'oncologo, ed il radiologo/senologo del gruppo oncologico multidisciplinare della mammella. Le visite si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 14 fino alle 17:30 presso la Radiologia, posta al 2° livello dell'Ospedale del Valdarno. Per prenotare è possibile telefonare dal lunedì 10 al venerdì 14.6.2024 al numero 055/9106590 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Saranno inoltre offerte le vaccinazioni per la prevenzione da HPV: destinatarie le donne entro il compimento del 25° anno di età, oppure le donne che abbiano avuto interventi o lesioni correlate ad infezioni da HPV o le donne immunodepresse. Le vaccinazioni si svolgeranno nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno a partire dalle ore 14:00 fino alle ore 15:00 presso il Dipartimento Igiene Pubblica - Ambulatorio Vaccinazioni al piano terra dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Per prenotare è necessario telefonare fino a venerdì 14 al numero 055/9106590 dalle ore 8:30 alle ore 12:30. La prevenzione è fondamentale in ambito sanitario e può contribuire a salvare vite umane.