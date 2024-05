Open Day emicrania, al San Donato counseling dedicati

Arezzo, 24 maggio 2024 – In occasione della settimana nazionale dedicata al mal di testa, l’Ospedale San Donato promuove l’Open Day Emicrania in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, che dal 2007 attribuisce il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Lunedì 27 maggio l’ospedale di Arezzo (tre Bollini Rosa) offrirà, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, un servizio gratuito di consulenza/colloquio telefonico con un medico esperto in cefalee.

Per aderire al servizio chiamare i numeri di telefono: 0575254595 - 0575255228. «Al San Donato è presente un ambulatorio specialistico dedicato di II livello a cui afferiscono circa 300 pazienti all’anno – sottolinea la dott.ssa Martina Guadagni, responsabile Centro Cefalee dell’ U.O.C di Neurologia diretta dal dottor Piero Coleschi - In qualità di centro cefalee riconosciuto siamo autorizzati alla prescrizione delle terapie di ultima generazione e all’utilizzo di tossina botulinica, già da diversi anni, con indicazione specifica per la cefalea cronica ».

L’accesso avviene tramite prenotazione con ricetta medica specialistica, presso lo sportello infermieristico della Neurologia di Arezzo (IV scala, piano 0) o tramite e-mail ([email protected]), dopo una prima valutazione presso l’ambulatorio neurologico di I livello o, in casi di particolare gravità e urgenza, dopo l’accesso in Pronto soccorso con regime prioritario.

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Recenti dati ISTAT indicano che la prevalenza è in crescita e che il dato è verosimilmente sottostimato. Basti pensare che solo il 14% di persone con cefalea si rivolge agli specialisti del settore e in alcuni casi neppure viene consultato il proprio medico curante.