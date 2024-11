Open Day all'Istituto Comprensivo di Terranuova

Arezzo, 27 novembre 2024 – Lunedì prossimo 2 dicembre, l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” aprirà le sue porte per l'open day, un'occasione imperdibile per scoprire l'offerta formativa e le attività didattiche che caratterizzano l'anno scolastico. Durante la giornata, le varie sezioni dell'Istituto accoglieranno gli studenti dei cicli precedenti. La scuola dell'infanzia ospiterà i bambini provenienti dagli asili nido. La scuola primaria darà il benvenuto ai bambini di 5 anni iscritti alla scuola dell'infanzia. La scuola secondaria di primo grado illustrerà la propria offerta formativa agli alunni delle classi quarte e quinte delle primarie. Tra le novità più significative, l'Istituto “Giovanni XXIII” è il primo a livello nazionale a sperimentare il metodo Rondine, attivate grazie ad un Protocollo d'Intesa firmato tra Rondine Cittadella della Pace ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito lo scorso 27 settembre. Il modello educativo mira a promuovere un ambiente scolastico inclusivo e ad insegnare la gestione costruttiva dei conflitti attraverso laboratori esperienziali, formazione per insegnanti e progetti tematici specifici.

“La nostra è una realtà pionieristica nell'applicazione di questo metodo – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Luisella Orsini – che permette di costruire relazioni positive e un clima scolastico più sereno”. L'Istituto offre numerose opportunità, spaziando dall'approfondimento delle lingue allo studio della musica e degli strumenti musicali. Durante l'open day, la Dirigente Scolastica sarà disponibile ad incontrare i genitori interessati per fornire ulteriori dettagli e rispondere a domande sulle iscrizioni. L'open day rappresenta un'occasione per toccare con mano l'impegno educativo e l'innovazione che caratterizzano l'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. L'appuntamento è fissato per il prossimo lunedì 2 dicembre, per un'intera giornata dedicata a studenti e famiglie.