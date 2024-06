Prevenzione, open day ad Arezzo e Montevarchi

Arezzo, 12 giugno 2024 - Il 19 giugno sarà dedicato alla prima edizione dell’ (H) Open Day dedicato alla Prevenzione al Femminile promosso da Fondazione Onda Ets che vede oltre 160 ospedali italiani Bollino Rosa offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in alcune aree specialistiche. L'open day è previsto ad Arezzo e Montevarchi. In provincia di Arezzo ad aderire alla prima edizione della giornata promossa dalla Fondazione Onda Ets sono l’ ospedale San Donato di Arezzo e l’ospedale del Valdarno con visite mediche gratuite. Al San Donato l’Open day è dedicato a senologia, diabetologia, ginecologia e urologia. All’ospedale Santa Maria alla Gruccia sono andate esaurite in pochi giorni le 10 visite senologiche ed ecografiche con controllo clinico ed ecografico mammario messe a disposizione in occasione dell’Open Day. Al San Donato di Arezzo mercoledì 19 giugno saranno disponibili consulenze e colloqui telefonici con il ginecologo in orario 7-13 su “La prevenzione a 360 gradi, dalla pubertà alla menopausa” telefonando il giorno del colloquio al numero 3297492785. Non occorre prenotazione. Sarà possibile nella stessa giornata, in orario 9-13, una visita in presenza e teleconsulto con l ’urologo con l’obiettivo di fare prevenzione urologica al femminile per tutte le fasce d’età. È necessaria la prenotazione mandando una mail a: [email protected] indicando nell'email il tipo di consulto (di persona o in presenza), l'ora in cui vorrebbe fare la visita/consulto telefonico e lasciando il numero di telefono per essere ricontattata per la conferma. L'email dovrà avere come oggetto: "prenotazione giornata bollino rosa". Il consulto si svolgerà il 19 giugno in orario 9-13 ai Poliambulatori chirurgici, scala 1 piano 1 stanza numero 35. La Senologia del San Donato ha organizzato un Open Day informativo sulla Prevenzione in Senologia e sulle modalità per eseguire un corretto autoesame del seno. Per avere informazioni al riguardo non occorre prenotazione, basterà presentarsi alla Palazzina di Senologia dalle 9 alle 12 mercoledì 19 giugno. La Diabetologia partecipa all’Open Day con distribuzione di materiale informativo nella hall dell’Ospedale e in Diabetologia dalle 8 alle 17.