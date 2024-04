Oncologia San Donato. La donazione al reparto dai volontari ospedalieri

Due carrelli portafarmaci, una lampada per uso ambulatoriale e un televisore da installare nella stanza 5 per intrattenere i pazienti in attesa della terapia. A donarli al reparto di oncologia medica diretto da Carlo Milandri, per un valore complessivo di quasi 3mila euro, è l’associazione volontari ospedalieri. "Ringrazio Avo per questa donazione che va ad arricchire il nostro reparto. Si tratta di dispositivi molto utili al lavoro del nostro personale e che vanno a beneficio dei nostri pazienti".