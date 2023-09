Ombra di Giostra: l’omaggio del Mumec ai piccoli visitatori

In occasione della Giostra del Saracino il Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione di via Ricasoli regalerà una speciale "Ombra di Giostra" a tutti i bambini che visiteranno il museo fino al 3 settembre. I giovani visitatori si porteranno a casa una speciale ombra cinese: un cartoncino sagomato con i protagonisti della Giostra che potranno personalizzare coi colori dei propri quartieri. Un gioco che riporta alle ombre cinesi e al mondo del pre-cinema di 2000 anni fa e che affascinerà gli occhi dei più piccoli e non solo.