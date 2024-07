Omaggio di Sigurtà a Kenny Wheeler. Eden, il jazz invade lo Smart Festival

Estate con il festival Smart, acronimo di Storie Musiche ARezzo Teatro, che torna in città per una IV edizione ricca di eventi e di incontri. Stasera martedì 23 luglio alle 21,15 spazio alla musica jazz con il concerto “Twenty for Kenny – Tribute to Kenny Wheeler” a 10 anni dalla sua scomparsa che vede la Jotc Open Orchestra diretta da Francesco Giustini ospitare sul palco il trombettista Fulvio Sigurtà, uno dei solisti più apprezzati del panorama jazz italiano. Il compositore e trombettista anglo-canadese Kenny Wheeler ha cambiato la storia del jazz contemporaneo, spingendolo oltre i propri confini. Sonorità eteree, paesaggi sonori che attingono alla musica classica e alla musica da film, armonie complesse e grandi melodie cantabili. Sul palco 20 musicisti che eseguiranno molti arrangiamenti curati dallo stesso Wheeler e alcuni arrangiamenti inediti di Francesco Giustini. Domani mercoledì 24 luglio si terrà il primo appuntamento al Museo di Casa Vasari. Alle 18 Virginia Billi sarà la protagonista dello spettacolo “Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi. Racconto vasariano di una ‘femmina schultora’” su testo di Virginia Billi e Marco Caroccia con le musiche di Riccardo Caroccia. Un’opera teatrale per narrare la straordinaria vita di Properzia de’ Rossi, scultrice simbolo del femminismo rinascimentale, attraverso gli occhi di Giorgio Vasari. Venerdì 26 luglio, alle 21:15, all’Arena Eden andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna Z Generation Summer con Lorenzo Maragoni in “Stand Up Poetry”, cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare un equilibrio tra le due. Alle 16:30 di domenica 28 luglio, a Casa Vasari, musica antica con “La battaglia di Giorgio, al due di agosto MDLIV.