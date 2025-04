Omaggio ai caduti delle guerre e incontri. Anniversario Liberazione, verso il 25 aprile

Si avvicinano le celebrazioni ad Arezzo dell’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945. Il salone d’onore della prefettura ha ospitato nei giorni scorsi una cerimonia che, promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro insieme alla Provincia e alla Prefettura, ha trovato il proprio cuore nella consegna ai sindaci e all’Ufficio Scolastico Territoriale delle bandiere d’Italia che verranno simbolicamente innalzate all’unisono nella mattinata del 25 aprile.

Il Comune di Arezzo parteciperà alle celebrazioni dell’80° anniversario della liberazione nazionale venerdì partendo alle 8 di mattina dal Parcheggio Pietri, con la partenza di delegazioni dell’Anpi di Arezzo che porteranno mazzi di fiori ai Cippi, Lapidi e Monumenti ai Caduti.

Si prosegue alle 9 a Indicatore, al Cimitero del Commonwealth, per la deposizione di una corona di alloro. Alle 9.45 al Cimitero Urbano, presso il monumento che ricorda i 792 Caduti, ci sarà la deposizione di corona di alloro. Alle 10.15 nella Chiesa di San Bernardo, si svolgerà il rito officiato da Wojciech Tarasiuk. Alle 11 in via dell’Anfiteatro, la cerimonia al Sacrario dei Caduti, con la deposizione di una corona. Quindi alle 11.30 a Poggio del Sole, le celebrazioni al Monumento alla Resistenza. Qui si svolgerà la Cerimonia dell’Alzabandiera, con la deposizione della corona di alloro. Poi i saluti delle autorità: del sindaco Alessandro Ghinelli, del presidente della Provincia Alessandro Polcri, del presidente provinciale Anpi Leno Chisci, del presidente dell’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea Camillo Brezzi, del presidente della Confederazione Associazioni Combattentistiche e Partigiane Stefano Mangiavacchi.