Omaggio ad Ardengo Soffici. Iniziativa dell’Accademia Valdarnese del Poggio

Arezzo, 19 aprile 2024 – Un evento significativo e di grande valore culturale si è svolto domenica 14 aprile, in occasione della conferenza omaggio ad Ardengo Soffici, organizzata con cura dall'Accademia Valdarnese del Poggio. L'iniziativa ha commemorato il centoquarantacinquesimo anniversario dalla nascita e il sessantesimo anniversario dalla morte di Soffici, figura di spicco nel panorama artistico italiano. La conferenza, si è tenuta presso l'oratorio originale di Santa Maria della Neve nella proprietà di Villa il Palagio a Rignano sull'Arno, ed è stata arricchita dalle relazioni del direttore del Museo Soffici e del 900 italiano Mauro Moriconi, e dagli interventi dell'assessore alla cultura del Comune di Poggio A Caiano Diletta Bresci oltre che della storica dell'arte Lucia Bencistà.

È importante sottolineare che Ardengo Soffici è nato il 7 aprile, e questo evento è stato un'opportunità preziosa per onorare la sua memoria e il suo contributo alla cultura italiana. La presenza numerosa di partecipanti provenienti da tutta la Toscana ha testimoniato una volta di più l'interesse e l'importanza dell'opera di Soffici per tutta la comunità, non solo rignanese ma quantomeno toscana. Durante la conferenza sono stati ripercorsi diversi momenti significativi della vita e dell'opera di Soffici, dalla sua infanzia a Rignano sull'Arno fino al suo periodo a Parigi e naturalmente il periodo che ha trascorso Poggio a Caiano. Un interessante approfondimento è stato infine dedicato proprio al Museo a lui dedicato presso Poggio A Caiano, inaugurato nel 2009, che rappresenta un luogo di approfondimento fondamentale sulla sua storia, le sue opere e i suoi scritti.