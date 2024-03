Omaggio a Dario Fo e Franca Rame al teatro di Cavriglia

Arezzo, 15 marzo 2024 – “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, con le musiche della Banda Osiris e regia di Stefano Artissunch, sarà lo spettacolo che andrà in scena domenica 17 marzo, alle 21,30, al Teatro di Cavriglia, con l'organizzazione del Comune e della Fondazione Toscana Spettacolo. La storia vede protagonista Giulia, una manager disperata che vuole suicidarsi. Ma la vicenda si risolve in maniera comica e grottesca. Una commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. Un vero e proprio ‘match teatrale’, un incontro/scontro tra la protagonista Giulia (Gaia De Laurentiis) e tutti gli altri personaggi, tra cui il giovane attore figlio del regista Lorenzo Artissunch. Il tutto arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris e prodotto da Synergie arte teatro. "Con questa bellissima commedia di Dario Fo e Franca Rame – dice Stefano Artissunch – torno alla possibilità di ideare una messa in scena fantasiosa, cosa per me fondamentale nella scelta di un testo, e torno a dirigere Gaia De Laurentiis, attrice poliedrica dalle spiccate capacità, brillante e versatile nell’interpretare i più svariati personaggi. Alla fine, ne viene fuori una commedia che mette buon umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno ha in sé facendo maturare la consapevolezza che tutti al mondo hanno problemi e che, come dice Dario Fo: ognuno per vincere la solitudine e i propri disagi anziché sentirsi al centro dell’universo dovrebbe solo pensare di esserne parte".

Dario Fo, morto a Milano nel 2016, è stato attore, regista e autore teatrale, scenografo e attivista politico. Ha debuttato in teatro agli inizi degli anni Cinquanta. Con la moglie Franca Rame, ha innovato il teatro comico portando in scena un tipo di comicità nuovo, assurdo, politico, farsesco che fa uso degli stilemi comici propri della commedia dell’arte italiana. Nel 1997 è stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Franca Rame, scomparsa nel 2013, è nata in una famiglia di lunga tradizione teatrale e ha debuttato in scena piccolissima, all’età di tre anni. Quando a vent’anni ha incontrato Dario Fo, che ha sposato nel 1954, era già un’attrice. La loro relazione ha coniugato una storia d’amore e un sodalizio artistico e politico indissolubile.