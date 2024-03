Oltre 240 mila arrivi nell’ultimo anno. I dati delle strutture e le prospettive

Sono stati 240mila i turisti

che nel 2023 hanno pernottato in una delle strutture ricettive in città. I dati sono quelli forniti dalla Regione Toscana riguardo i flussi turistici nell’anno appena concluso.

Il report mette in evidenza, comune per comune, quanti sono stati gli arrivi, cioè le persone che hanno dormito

in una struttura ricettiva, che le presenze, cioè il totale delle notti trascorse in ogni comune. Il dato non tiene conto

quindi di tutti quelli che

hanno trascorso una giornata

"dalla mattina alla sera" che eppure sono moltissimi in alcuni casi: basti pensare alle giornate della Città del Natale ad Arezzo.

È proprio la città capoluogo che, come era facile da immaginare, occupa il gradino più alto del podio

tra i comuni più visitati nel 2023 in provincia di Arezzo.

Il capoluogo rispetto al 2022

ha registrato 25mila presenze in più di turisti, vale a dire 238 mila contro 212 mila, che hanno dormito in città per un totale

di 478 mila notti totali.

Da qui si calcola facilmente che in genere chi fa tappa qui ci rimane in media due notti. Altro dato interessante è la composizione del flusso turistico: la maggior parte,

160 mila sono italiani, mentre gli altri 80 mila sono stranieri.

Luca Amodio