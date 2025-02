Oltre 12 milioni contro il rischio idraulico. Gli interventi previsti in tutta la provincia

AREZZOPronta un’operazione di prevenzione del rischio idraulico da oltre 12 milioni di euro, che interesserà l’intero comprensorio Alto Valdarno. Gli interventi più consistenti riguarderanno la manutenzione ordinaria di circa 1.200 chilometri di corsi d’acqua. "Un certosino e accurato lavoro di analisi del reticolo idrografico e delle criticità idrauliche presenti, che, anche per il 2025, si è tradotto nella programmazione di interventi fondamentali per conservare in efficienza i corsi d’acqua", spiega la presidente Serena Stefani. "Gli interventi di manutenzione programmati includono il taglio selettivo della vegetazione, il ripristino di scoscendimenti arginali e spondali, la rimozione di eventuali ostacoli al normale deflusso delle acque e la sistemazione di opere idrauliche esistenti", conclude. L’importo totale del piano delle attività di bonifica anno 2025 ammonta a oltre 12.000.000 euro.Oltre 700.000 euro verranno utilizzati per interventi puntuali che si rendessero necessari nel corso dell’annualità a causa di eventi imprevedibili. Altri 150.000 euro saranno impiegati per assicurare un costante monitoraggio del reticolo idraulico.