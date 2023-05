Si chiama Ologrammi - Scienza in 3D nella Notte dei Musei, l’evento in programma al Mumec il museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli ad Arezzo. Domani sabato il 13 maggio ci sarà l’apertura straordinaria ad 1 euro dalle 20:30 alle 22:30 delle sale dle museo.

"Il tempo è andato successivamente scoprendo a tutti le verità prima da me additate". E’ così che Galileo Galilei si rivolge agli spettatori al termine della proiezione olografica 3D al Mumec il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Uno spettacolo solitamente riservato ai gruppi; uno spettacolo di contrasto fra storia raccontata e modernità comunicativa; uno spettacolo da non perdere targato Mumec per la Notte dei Musei 2023.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della manifestazione Amico Museo di Regione Toscana.

Oltre all’apertura ordinaria sabato dalle 9.30 alle 17.30, il museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo sarà straordinariamente aperto dalle 20.30 alle 22.30. Nell’auditorium interno al museo si svolgeranno due proiezioni, rispettivamente alle ore 21 e 22.