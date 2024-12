Oliveto prepara le uscite del presepe vivente

Anche quest’anno torna l’appuntamento con il presepe vivente all’interno del borgo di Oliveto. In calendario tre uscite: domenica 22 dicembre, il giorno di Santo Stefano e domenica 29 dicembre, dalle 16 alle 19, cono momenti di vita contadini e antichi mestieri. Tra le novità, la nuova location della natività nella piccola chiesa di San Rocco a pochi metri di distanza, fuori dalla mura del borgo. Per l’occasione è stato organizzato anche un servizio navetta dal campo sportivo di Albergo. Per il 22 dicembre è prevista la partecipazione del coro del liceo Redi di Arezzo, mentre il 26 dicembre saranno presenti il coro della scuola di musica comunale di Monte San Savino e quello dell’istituto comprensivo Martiri di Civitella. Nella stessa giornata sarà presente il vescovo Andrea Migliavacca.