Nasce a Monte San Savino l’olio del Giubileo, l’impegno di Morettini: “Grande responsabilità”

Monte San Savino (Arezzo), 17 gennaio 2025 – La soddisfazione è enorme, difficile descriverla, trovare le parole giuste, all’interno della famiglia Morettini. Un nome che da 75 anni è strettamente collegato a un prodotto che rappresenta il territorio toscano e in particolar modo quello aretino, la Valdichiana, come l’olio. L’azienda di Monte San Savino - che ha avviato la sua attività nel 1950 e vede oggi impegnata la terza generazione nel suo lavoro quotidiano - è stata scelta dal Dicastero per l’Evangelizzazione ed avrà il compito di produrre e distribuire l’olio del Giubileo.

Un’occasione unica ma che per l’oleificio Morettini rappresenta addirittura una conferma. Già perché nemmeno dieci anni fa l’azienda di Monte San Savino aveva già avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo, dai pellegrini e non solo. “Nel 2016 dopo aver valutato la produzione, la storia e l’etica della nostra realtà - spiega Alberto Morettini, direttore generale - avevamo ricevuto il prestigioso incarico di realizzare l’olio per il Giubileo della Misericordia direttamente dal Pontificio Consiglio. Un onore e un impegno a cui adesso fa seguito questa nuova opportunità”.

Quasi dieci anni dopo, un lasso di tempo che ha visto nel frattempo vari progetti prendere campo, con nuovi investimenti e crescita in termini di numeri e non solo, ecco per la famiglia Morettini una fiducia rinnovata da parte del Dicastero per l’Evangelizzazione in occasione dell’Anno Santo che si è aperto alla vigilia dello scorso Natale.

“L’olio del Giubileo sarà ricavato da una selezione delle migliori olive del territorio estratte a freddo - prosegue Alberto Morettini- sarà commercializzato con un packaging e con una grafica appositamente studiati dall’agenzia Studio Astra di Arezzo per trasmettere lo spirito giubilare, andando a rappresentare un olivo stilizzato che assume la forma di crocifisso”.

Un prodotto che nascerà quindi nell’Aretino e da qui non si limiterà a raggiungere solo la capitale e il Vaticano, fino al gennaio del prossimo anno, quando verrà chiusa la Porta Santa. Già perchè queste particolari bottiglie saranno distribuite capillarmente in tutta la penisola ma anche all’estero (in particolare in Corea del Sud), oltre che nei rivenditori ufficiali di articoli religiosi. L’olio del Giubileo sarà anche disponibile nei due punti vendita dello stesso oleificio Morettini all’interno del Museo dell’Olio SuprEvo, che ha sede proprio a Monte San Savino, e del Frantoio di San Gimignano.

Al momento fervono i preparativi dopo l’annuncio da parte dell’azienda savinese per la partenza del primo quantitativo. “Siamo dietro proprio in questo momento alla prima produzione delle bottiglie che saranno poi inviate, in primis, certamente in Vaticano all’attenzione ovviamente di Papa Francesco - spiega il direttore generale dell’oleificio che non nasconde certo la soddisfazione e l’impegno in questo progetto - per la nostra famiglia si tratta di un evento davvero importante. Per la seconda volta partecipiamo all’Anno Santo, a distanza di nove anni dalla prima volta, senza contare che a breve potremo celebrare i primi 75 anni di attività. Un traguardo che in un certo senso festeggiamo con questa occasione”.