Oggi presepi viventi a Le Ville e Gricignano

Il maltempo ha lasciato il suo segno negli eventi programmati per il week-end conclusivo delle festività natalizie. Dopo una giornata dell’Epifania all’insegna della pioggia, a Gricignano di Sansepolcro è stata annullata con diverse ore di anticipo, da parte della Proloco, la rappresentazione del presepe vivente. Resta comunque in programma l’appuntamento odierno delle 17 con il presepe vivente nella frazione biturgense. Nessun problema, invece, per l’altro presepe vivente, quello di Le Ville di Monterchi, anche perché nel pomeriggio di ieri la pioggia si è fatta da parte e solo in caso di intensa precipitazione tutto sarebbe saltato. Gli altri eventi legati all’arrivo della befana sono andati in scena in forma ridotta, nel senso che sono state eliminate le parentesi all’aperto per essere concentrate nei locali al coperto.