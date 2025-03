Oggi lo stage con il ballerino e coreografo internazionale Little Phil

La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star da Mariah Carey a Britney Spears, dai Backstreet Boys a Justine Timberlake. In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto parte della giuria del programma di Rai2. Spesso è ospite di Amici in qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi. Lui è il ballerino e coreografo internazionale Little Phil, testimonial Freddy, Nike e Adidas che sarà presto ad Arezzo per uno stage. Little Phil sarà ospite de La Maison della Danza oggi per un attesissimo evento formativo destinato alle ballerine della provincia di Arezzo, le iscrizioni sono già partite. "L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere. Io vivo l’hip hop ogni giorno, mi alzo con l’hip hop, vado a dormire con l’hip hop, faccio la doccia con l’hip hop. Io sono hip hop, dall’abbigliamento alla mentalità e per come vivo la mia vita" ricorda Little Phil ai suoi allievi. Empatia e carisma, l’artista è un vero e proprio mito per i giovani appassionati di Hip Hop. Nato in Belgio già all’età di 8 anni rimane affascinato dal movimento, dalla cultura e dalla danza hip hop e comincia ad allenarsi con i fratelli maggiori, tutti grandi ballerini. Il suo talento gli permette di acquisire notevoli capacità tecniche e fisiche, di sviluppare uno stile unico emergendo nel panorama europeo. Ha lavorato con i grandi nomi della scena dell’Hip Hop americano. La sua grande capacità comunicativa fa sì che durante le lezioni sia uno tra i coreografi piu’ amati dai giovani: i suoi incontri sono sempre molto partecipati dagli appassionati di hip hop e non solo. "Gli stage non sono semplici lezioni di danza; ma esperienze uniche" ricorda il Maestro Roberto Scortecci direttore artistica de La Maison della Danza.