Oggi la Festa dei bambini con il Calcit. Giochi e corretti stili di vita ad Arezzo Fiere

Domenica per tutta la famiglia con il Calcit. Torna oggi ad Arezzo Fiere la Festa dei bambini organizzata dal Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo che ogni anno dona un milione di euro alla sanità pubblica e sostiene il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuite. Per raccogliere fondi e creare un’occasione di aggregazione e sensibilizzazione per le famiglie e i bambini di tutte le età, il Calcit organizza oggi la terza edizione della festa del bambini in programma per tutta la giornata al palaffari. E’ il culmine della tre giorni partita venerdì con il 10° Mercatino in danza ad Arezzo Fiere e la sfida tra le scuole di ballo cittadine, oltre al sesto "Galà della danza Otello Bracci". Oggi spazio appunto anche alla III ° Edizione della Festa dei Bambini, 30 le associazioni coinvolte nell’organizzazione, dalle 9 alle 19 salute, sport e divertimento, e il ritorno nel pomeriggio dei balletti con le scuole di danza. Ingresso ad offerta. Prevenzione, salute e giochi saranno i temi con cui i bambini di ogni età potranno confrontarsi nell’ambito dell’evento organizzato dal Calcit col patrocinio del Comune e della Fondazione Arezzo Comunità, Opi, Asl sud-est e Provincia. Una giornata per educare al corretto stile di vita tutti i piccoli partecipanti e le loro famiglie, oltre che per raccogliere fondi per il servizio Scudo. Presenti società sportive, il somarello Pinocchio, attività in inglese, sicurezza stradale con Polizia municipale, carabinieri e Vigili del fuoco, laboratori di primo soccorso, arte e le maschere del carnevale dell’Orciolaia. Durante la giornata poi la Rassegna di Combattimento e Arti Marziali "Difendiamoci dal tumore" e la premiazione della ginnasta Ginevra Bindi.

Angela Baldi