Oggi il Concorso "Barulli". C’è l’orchestra del Calcit

Musica e solidarietà con il Calcit. Dopo il Mercatino dei Ragazzi che si è svolto domenica 11 maggio in zona Eden raccogliendo oltre 53mila euro, è tornato anche il Mercatino in concerto, con la 31° edizione della rassegna musicale Calcit che ha appena racimolato 10300 euro. Partito poi anche il 25° concorso Gianfranco Barulli, l’appuntamento finale sarà oggi per una nuova la raccolta fondi in favore del Calcit. La Finale del 23esimo concorso Calcit Barulli si svolgerà dalle 10,30 al teatro Petrarca. Appuntamento con il direttore artistico Greta Palazzini e il Presidente Claudio Santori, sempre qui sarà assegnato l’ottavo premio Città di Arezzo alle 16,30 offerto dal Comune. E ancora, stasera alle 21 sempre al teatro Petrarca in scena l’Orchestra Sinfonica del Calcit diretta da Carmelo Giallombardo, in programma musiche di Haydn e Mozart. L’ensamble è composto da noti musicisti aretini e dai vincitori delle scorse edizioni del concorso. E con l’orchestra si esibirà un artista speciale: al pianoforte, nell’esecuzione del concerto in do maggiore di Haydn, Alberto Cartuccia Cingolani, enfant prodige di soli 7 anni, al quale seguirà la violinista Olimpia Pelletier con l’esecuzione del concerto nr. 1 K207 di Mozart. Un bel programma di musica e solidarietà al quale la città è invitata a partecipare. L’intero evento ha il patrocinio del Comune di Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità. "E’ grazie a Gianfranco Barulli se oggi c’è il Calcit che ha ideato questa realtà che non c’è da tutte le parti" dice Siro Piantini vice presidente del Calcit. Ma come si svolgerà il 25esimo concorso Barulli? "Arriviamo dalla 31esima rassegna musicale Calcit con 448 iscritti, 10300 euro raccolti – dice Greta Palazzini – e gran finale al teatro Petrarca con il vincitore della scorsa edizione un bambino prodigio e l’Orchestra Sinfonica del Calcit diretta da Carmelo Giallombardo". Un evento promosso anche dal Comune. "La rassegna tiene insieme le due vocazioni della città – dice il vice sindaco Lucia Tanti - la generosità e la musica, ancora una volta grazie al Calcit grande motore di risorse per la nostra sanità promotore di talenti". Il 23° Concorso Calcit "Gianfranco Barulli", vanta una giuria prestigiosa di cui sono componenti Mario Cassi, Stefano Carsili, Lorenzo Magi, Luca Rinaldi, Gianni Bruschi e Mauro Valenti, presidente della Commissione Musica Leggera. Nella stessa giornata sarà consegnato il premio "Città di Arezzo", la cui commissione è composta da Giulio Cuseri, Stefano Fanticelli, Roberto Curtolo e Alessandro Marrone.

A.B.