Occupazione in Valdarno, Confcommercio promuove l’incontro tra domanda e offerta

Sara Vagnoli

Arezzo, 8 marzo 2023 – Una nuova opportunità per gli imprenditori del Valdarno che stanno cercando nuovo personale, ma anche per quanti sono alla ricerca di una occupazione. Ad offrirla è la Confcommercio attraverso la sua agenzia LS Lavoro e Selezione, che a fine marzo organizzerà due “Open Day Lavoro” nella sede Confcommercio di San Giovanni Valdarno, in Corso Italia 126.

Proprio in vista dei due appuntamenti, fissati rispettivamente a martedì 21 marzo e giovedì 23 marzo, Confcommercio sta effettuando una indagine fra i titolari di imprese ubicate nei comuni del Valdarno fiorentino e aretino per conoscere quali profili professionali stanno cercando e che tipo di contratti offrono.

Per partecipare all’indagine, in forma anonima, gli imprenditori possono compilare il sondaggio presente online qui https://cutt.ly/y8wLKRo, indicando i ruoli aziendali scoperti per i quali hanno bisogno di nuovi addetti ed eventualmente la forma contrattuale che sono pronti ad attivare: a tempo pieno o parziale, a chiamata oppure a tempo determinato o indeterminato, o altro ancora. Le risposte all’indagine serviranno per tracciare l’identikit dei lavoratori più richiesti in Valdarno, con reali possibilità di assunzione anche immediata.

Nelle due giornate degli “Open Day Lavoro”, i candidati interessati a presentarsi per le mansioni indicate potranno incontrare, curriculum in mano, i delegati di LS Lavoro e Selezione per un primo colloquio conoscitivo. Quelli selezionati saranno poi messi in contatto diretto con le aziende in cerca di nuovo personale.

“L'obiettivo è mettere in collegamento domanda e offerta di lavoro per facilitare sia le imprese sia chi è in cerca di occupazione – spiega il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei – vogliamo evitare di disperdere energie preziose: se l'impresa ha uno staff adeguato può pensare a crescere. Senza, invece, resta al palo o addirittura rischia di chiudere, come sta succedendo ad alcune realtà che senza personale alzano bandiera bianca”.

“Ad oggi molte delle richieste vengono soprattutto dal settore turismo, considerando la bella stagione in arrivo e la necessità per bar, ristoranti e strutture ricettive di aumentare l’organico per fare fronte all’aumento dei clienti e dell’attività – anticipa la responsabile di LS Lavoro e Selezione Sara Vagnoli – ma le carenze di addetti si sentono in molti altri comparti e ne avremo maggiore contezza grazie alla nostra indagine”.

L’acquisizione di nuove candidature è sempre attiva negli sportelli di LS Selezione e Lavoro, presenti nelle sedi Confcommercio di Arezzo e di Firenze. “È sempre possibile caricare il proprio cv sul nostro sito www.lavoroeselezione.it – spiega Sara Vagnoli – questo ci permette di implementare il nostro data base di aspiranti lavoratori, con o senza esperienza, da proporre alle aziende. Ovviamente il servizio è completamente gratuito per chi cerca lavoro, che ci può anche chiedere un primo colloquio conoscitivo e di orientamento per orientarsi tra le offerte già disponibili”.

Oltre a cercare il match tra offerta e ricerca di lavoro, l’agenzia di Confcommercio si occupa anche dell’attivazione di tirocini extracurriculari e contratti di apprendistato.