Occhio all’intelligenza artificiale. Figlia di un Dio minore, l’uomo

L’IA (intelligenza artificiale) è un sistema interamente creato dall’uomo. Essa è addestrata per fornire nell’arco di pochi secondi qualsiasi informazione richiesta ed ha migliorato, qualitativamente e quantitativamente, le molte produzioni industriali.

I principali benefici sono la velocità e il risparmio di tempo soprattutto nello svolgere delle mansioni altrimenti lunghe e ripetitive. Inoltre, l’intelligenza artificiale garantisce una migliore assistenza sanitaria ed un uso efficace dei trasporti che risultano più sicuri. Può anche facilitare l’accesso all’informazione-formazione e all’istruzione. Essa permette ai sistemi di capire e conoscere ogni tipo di ambiente, tra cui l’esplorazione anche di luoghi inospitali, come il Polo Nord, permette di mettersi in relazione con quello che percepisce, risolvere problemi e agire in un obiettivo specifico. Si sta addirittura progettando la costruzione di macchine con software dotato di pilota automatico, ma è ancora tutto in "work in progress".

Purtroppo, ci sono molti lati negativi: la diminuzione di molti posti di lavoro; gli attacchi hacker, che si introducono illegalmente in sistemi informatici pubblici e in account privati. Per i giovani sono deleterie le influencer da essa create, talmente realistiche da sembrare vere.

Come tutte le tecnologie l’IA può essere molto utile, solo se usata con le giuste precauzioni. Infatti, bisognerebbe prevedere una alfabetizzazione "ad hoc" per poter utilizzare consapevolmente tale strumento.

A tal proposito a livello europeo si sta elaborando il testo di un Regolamento da introdurre a partire dal 1° gennaio 2026. La più famosa Intelligenza artificiale è Chat GPT (Generative Pre-Trained Transformer), un tipo di intelligenza in cui gli algoritmi, vengono addestrati in vari campi: è in grado di fare foto, di scrivere e riassumere testi. Si è diffusa velocemente, ma è stata vietata in alcune scuole a causa dei rischi a cui potrebbero essere esposti i giovani: potrebbe togliere il piacere per le conoscenze nuove in quanto si concentra eccessivamente su compiti ripetitivi come copia, incolla, trascrizione e digitazione, abituando l’individuo a pensare in modo non creativo e divergente. "Tanto s’è fatto e tanto s’ha da fare" tranquilli …ci penserà l’Intelligenza Artificiale"!