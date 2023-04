Occasione aviosuperficie "Porterà più visitatori Adesso puntiamoci"

di Claudio Roselli

"Potrebbe essere un’interessante offerta in più di turismo, dal momento che su questo punta la nuova proprietà. Certamente, non sarà legata all’affluenza di massa, però è chiaro che anche il segmento di fascia alto sia molto gradito.

Un’occasiona da sfruttare, insomma". Così Francesca Mercati, assessore al turismo del Comune di Sansepolcro, sulla recente operazione portata a termine per l’aviosuperficie di Palazzolo, ubicata a sud del territorio comunale biturgense e praticamente a ridosso del confine con l’Umbria. Nuova vita per questa struttura: Thomas Gostner, chairman del gruppo Fri-El Green Power S.p.A., leader europeo della produzione di energia da fonti rinnovabili e socio fondatore di Sky Alps, compagnia aerea regionale italiana con sede a Bolzano - nonchè grande appassionato di volo e innamorato della Toscana - ha deciso di "credere" sulla città biturgense, rilevando il piccolo scalo aeroportuale con l’intenzione di fare importanti investimenti.

L’amministrazione comunale, che ha seguito con attenzione e da vicino il passaggio di proprietà, ha accolto nei giorni scorsi il dottor Gostner a Palazzo delle Laudi, alla presenza del sindaco Fabrizio Innocenti, del vice Riccardo Marzi e del consigliere delegato Alessandro Bandini. Soddisfazione anche da parte di Andrea Pichi Graziani, la cui famiglia aveva avuto decenni addietro l’eccezionale intuizione: "Verrà tradotta in pratica l’idea di sviluppo che aveva pensato mio padre Marcello (morto nel gennaio di due anni fa), ossia quella di utilizzare lo scalo per portare in Valtiberina un turismo di nicchia, come del resto lui stesso aveva iniziato a fare", ha detto Andrea Pichi Graziani. "Altro motivo di indubbio piacere – prosegue - è l’intenzione di intitolare l’aviosuperficie a mio padre, Marcello Pichi Graziani". Si tratta di una infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico di Sansepolcro e grazie alla nuova proprietà si prospettano novità importanti in questo settore. La pista è lunga 875 metri e larga 20 oltre le fasce di rispetto; nel 1990 vi è stato realizzato un eliporto in asfalto (20 metri per 20) e al 2005 risale la fondazione della prima scuola di volo: da ricordare che il 13 maggio 2012 qui è atterrato l’elicottero nel quale viaggiava papa Benedetto XVI, in occasione della sua visita per il Millenario di fondazione della città.