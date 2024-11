Obiettivo su X Factor. Punkcake per la finale

MONTEVARCHI

È tempo di semifinale per i Punkcake. Il gruppo punk valdarnese sarà impegnato questa sera su Sky Uno nel sesto live di X Factor, l’ultimo gradino prima della finale di Napoli del prossimo 5 dicembre. I ragazzi non ci speravano, ma adesso manca veramente poco per entrare nella storia. Quella di stasera sarà una puntata molto delicata, visto che 6 talenti sono rimasti in gioco e al termine dello show si procederà con ben 2 eliminazioni. Sono previste due manche: nella prima i concorrenti si esibiranno accompagnati dall’orchestra, mentre la seconda sarà libera. Il voto sarà cumulativo, ossia si sommeranno le preferenze ottenute nelle due manche. Inoltre, il più votato della prima manche andrà direttamente in finale, mentre l’ultimo classificato a fine serata andrà direttamente a casa. "Io non temo per i miei concorrenti, sarà un grande spettacolo" ha assicurato Manuel Agnelli durante X Factor Daily. I Punkcake affronteranno la manche orchestrale portando una cover di "My Way" di Frank Sinatra nella versione di Sid Vicious dei Sex Pistols. Per la manche libera suoneranno invece "Gift Horse" degli Idles, band britannica che sta scalando le classifiche. Finora i Punkcake si sono contraddistinti per le loro performance originali e fuori dagli schemi. Il quinto live della scorsa settimana ha tenuto i fan con il fiato sospeso.

Per la prima volta i ragazzi al termine delle due manche sono finiti al ballottaggio, ma i giudici hanno deciso di salvarli senza passare dal "tilt" premiando il loro percorso di coerenza all’interno del talent. Quella di giovedì è stata una puntata importante perché hanno avuto l’opportunità di presentare il loro inedito "Gloom". Ora sognano il palcoscenico di piazza del Plebiscito e l’accesso alla finale.