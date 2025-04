Obiettivo lavoro, il piano. Corsi di formazione progettati per i giovani: dal turismo agli eventi

Offrire delle opportunità di formazione e inclusione nel mondo del lavoro specificatamente studiate per i giovani al momento inattivi, ma anche agli studenti in cerca di opportunità. È questo l’obiettivo del progetto Tr&in, finanziato dalla Regione Toscana di cui è partner il Comune di Cortona e che coinvolge i territori di tutta la Valdichiana. Il progetto è stato pensato per valorizzare le eccellenze del territorio e consentire agli allievi di mettere alla prova le proprie attitudini e scoprire il proprio potenziale. I partecipanti possono frequentare gratuitamente uno o più corsi ottenendo un’indennità di partecipazione fino a 250 euro a corso.

L’iniziativa è organizzata da Qualitas Forum Srl con il partenariato di Comune di Cortona, Cortona On The Move, La Montagna Cortonese, Zaches Teatro e la collaborazione di Cautha e Proloco Val di Pierle. "Ringrazio le associazioni locali che collaborano alla diffusione e alla promozione dei corsi", sottolinea l’assessore all’istruzione di Cortona Silvia Spensierati.

Possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni residenti in Toscana. Ciascun interessato avrà la possibilità di richiedere l’iscrizione a uno o più corsi. Il programma di formazione offre la possibilità di sviluppare competenze in turismo ed eventi; artigianato artistico (in particolare riguardo la lavorazione della ceramica) oltre ad agricoltura e sostenibilità ambientale. Le lezioni prevedono anche laboratori teatrali, simulazione d’impresa, focus su innovazione e territorio. "Sono corsi di formazione non formale volti ad implementare le soft skills dei partecipanti attraverso il laboratorio teatrale, fotografico e un laboratorio introspettivo per la propria crescita professionale - spiega Giordano Mencarelli, il testimonial della campagna social di Qualitas Forum - che permettono di sviluppare la creatività e fattibilità nell’ambito dell’imprenditoria locale.

Oltre a questi corsi è prevista anche un’attività di accompagnamento: dall’orientamento dei percorsi di studio o professionali, all’inserimento nel mondo del lavoro". È appena partito il laboratorio dedicato all’artigianato artistico, mentre sono in partenza quello dedicato al teatro (le iscrizioni scadono il 16 aprile) e quello dedicato al turismo e agli eventi (scadenza il 22 aprile). Per partecipare occorre collegarsi al sito dell’associazione qualitas (qualitas.org).