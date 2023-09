Obiettivo cittadella dello sport: subito i finanziamenti

di Laura Lucente

Il Comune torna a scommettere sulla cittadella dello sport. Lo fa provando ad accaparrarsi il nuovo bando dedicato a sport e periferie che il dipartimento ministeriale dello sport ha messo ancora a disposizione. L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città, attraverso l’assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana. Come sottolinea lo stesso Ministro dello sport Abodi (nella foto) si tratta di "un ulteriore e significativo contributo al miglioramento delle infrastrutture sportive dei comuni italiani sotto i 100 mila abitanti". sceglie di ripresentare il piano "Ampliamentorigenerazione dell’impianto sportivo di Camucia" che già aveva proposto in un analogo bando precedente, ma per il quale non era riuscita ad ottenere finanziamenti. Il progetto prevede interventi integrati tra loro da una serie di opere di urbanizzazione. In particolare: la realizzazione di un campo da calcetto, di un campo polivalente da basket-pallavolo, di uno da beach volley, di un’area spogliatoi esterno a servizio del campo da calcio e la realizzazione di una piscina all’aperto con area solarium. Una cittadella che dovrebbe sorgere nell’area dove già c’è piscina comunale coperta.

"Gli interventi proposti sono finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento del centro sportivo – spiegano i tecnici comunali – con lo scopo principale di valorizzare l’impianto sia ai fini sociali che turistici, garantendo la fruibilità dello stesso sotto il punto di vista di diverse discipline. Nel complesso l’area non presenta una particolare connotazione naturalistica ed è notevolmente trascurata a causa dell’incuria". L’obiettivo della proposta comunale è quindi la creazione di un parco sportivo e ricreativo integrato nell’ambiente e rispettoso del paesaggio. "Sulla base dell’edificio della piscina preesistente – conferma ancora il Comune – sono stati articolati gli altri spazi collegati tra loro e all’impianto esistente attraverso una rete di percorsi interamente pedonali che conducono a tutte le strutture sportive". Il costo stimato è pari a oltre 1 milione e 150 mila euro.