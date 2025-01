Nuovo stadio: il prossimo passo a fine mese

AREZZO

Parte il conto alla rovescia. La grande attesa per il nuovo stadio amaranto si arricchisce di un nuovo appuntamento. E’ attesa entro gennaio, infatti, la delibera del consiglio comunale, che sarà chiamato a esprimersi sull’interesse pubblico della proposta sul nuovo impianto sportivo presentata il 18 novembre scorso. Dopo la delibera, si attende poi nel corso dell’anno la conferenza dei servizi decisoria, che permetterà di entrare nel dettaglio della proposta e di definire tutti gli aspetti progettuali.

L’area sportiva, che è interamente di proprietà pubblica, si estende attualmente per circa 40.000 mq cui si aggiungono circa 15.000 mq dell’area di parcheggio e viabilità di contorno. Lo stadio che in passato è già stato oggetto di diversi interventi di ristrutturazione non ben coordinati tra loro, secondo il progetto, vivrà una riqualificazione anche in termini di dimensioni. Sarà infatti dimensionato e progettato per poter ottenere le omologazioni indicate dalla FIGC, e dalla Lega Serie A, Serie B e UEFA.

Posti a sedere coperti e una nuova area commerciale e direzionale saranno i punti di forza di un progetto che promette di avere anche importanti ricadute sul contesto locale, grazie alla possibilità di ospitare eventi e spettacoli. Non da meno, anche l’integrazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico da 1,3 MWp, i nuovi skybox e servizi accessori. Grande attesa quindi per il penultimo step prima dell’inizio dei lavori, che sarà tra gennaio e febbraio 2026. Come aveva sottolineato l’assessore allo sport Federico Scapecchi, l’obiettivo da tenere a mente è il 2028, entro cui si spera di poter vedere conclusa la prima parte dei lavori, con la curva ospiti e la maratona. Il 10 dicembre, era arrivato il parere favorevole unanime sul Documento di fattibilità (Docfap) relativo alla riqualificazione dello stadio. La conferenza dei servizi preliminare convocata dal sindaco aveva infatti espresso parere unanime favorevole, con alcune prescrizioni e raccomandazioni di cui la Ss Arezzo avrebbe poi dovuto tener conto nella fase successiva. Quanto al progetto sul tavolo del prossimo consiglio comunale, si tratta di uno stadio sul modello inglese: un lavoro presentato da M28studio e coordinato dall’architetto Carlo Antonio Fayer, che prevede il mantenimento e il restyling della tribuna centrale, la demolizione delle due curve, sostituite con tribune laterali dritte, e la completa sostituzione della tribuna Maratona, che sarà integrata con nuovi servizi.

Serena Convertino