Nuovo spazio per giocare a calcio. In ricordo di un giovane morto

Sarà inaugurato alla fine dell’anno, al massimo i primi di gennaio del 2024, lo spazio sportivo, ricreativo e di servizi a Castelfranco Piandiscò, nella zona di Vaggio, denominato "Spazio Vaggio - sport e non solo…", nato da un’idea dell’associazione Onlus "Il Sorriso di Enrico" fondata nel luglio del 2015 in memoria di Enrico Dori, un ragazzo che a soli 20 anni, in un pomeriggio dell’ottobre del 2014, è purtroppo morto in un incidente d’auto. Per ricordare la sua grande passione per lo sport, in particolare per il calcio, i suoi genitori e i tanti amici hanno deciso di far nascere questa associazione che, grazie a grandi sacrifici, porterà a breve a compimento la realizzazione di di una struttura che potrà essere utilizzata dalle persone di tutte le età possibili per trascorrere il loro tempo libero. Nasceranno, infatti, spazi polivalenti per lo sport, l’aggregazione e la socializzazione oltre a una fruizione delle strutture il cui progetto prevede su di una superficie di 5 mila metri quadrati, la creazione di un campo calcio a 5, omologato dal Coni, utilizzabile anche per il tennis completamente recintato con spogliatoi adiacenti e un percorso pavimentato corredato da servizio igienico pubblico e da un chiosco ristoro. Non solo, ci sarà un’area verde circostante nella quale è prevista l’inserimento di un ulteriore spazio per i bambini con attrezzature per il gioco. All’interno di questo importante progetto si è tenuto conto anche degli elementi già presenti sull’area come il percorso accessibile di collegamento tra via Emilia e via Liguria ed il fontanello con le panchine adiacente Via Emilia.

I lavori, partiti nel 2019, hanno avuto un brusco rallentamento a causa dell’avvento della pandemia e dell’aumento, piuttosto importante, dei costi per l’acquisto della materia prima. Ma ormai, come detto, siamo agli sgoccioli come può confermare Doriano Dori, padre dello sfortunato Enrico, che sta portando avanti in prima persona assieme a tanti suoi amici questa importante missione: "Manca, afferma, la stesura dell’erba sintetica sul campo da calcetto e la pavimentazione del piazzale esterno poi per quanto concerne il resto siamo ormai a posto. Il nostro obiettivo è quello di poter inaugurare il tutto a fine anno, al massimo i primi di gennaio, e solo dopo penseremo anche a realizzare altri due campi da padel. È un grande investimento quello che abbiamo fatto insieme anche al crowdfunding delle tante persone che ci stanno aiutando per portare a compimento questo progetto".

Massimo Bagiardi