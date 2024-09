Nuovo record per l’ultimo brano di Firelight

SANSEPOLCRO

Oltre 20mila stream (e non è finita qui), che costituiscono il nuovo record di visualizzazioni e che fanno al momento di essa la canzone più ascoltata della sua discografia. Prosegue – anzi, è in decisa crescita – il percorso di Firelight, nome d’arte di Riccardo Ricci (nella foto), 20enne cantautore di Sansepolcro; "Vivi e lascia vivere" è il titolo del brano uscito in giugno, che sta riscuotendo un notevole successo anche ovviamente per il messaggio che vuol trasmettere. La casa discografica è la Lotus Music Production di San Marino, con produttore Piermatteo Carattoni. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico "Giovagnoli", Ricci si sta perfezionando a Roma su recitazione e musica. Da qualche anno compone le canzoni che lui interpreta e questa è l’ottava della serie: "Una song molto introspettiva – spiega Firelight – che invita tutti a non arrendersi mai, a insistere nonostante le ‘doppie facce’ che si possono incontrare lungo la strada e soprattutto a inseguire sempre la propria autenticità ed essere il più possibile originali. Ecco spiegato anche il motivo per il quale ha preferito il titolo ‘Vivi e lascia vivere’: critiche e persino ingiurie si possono scagliare contro di te e allora l’unico rimedio è quello di andare avanti senza guardare in faccia nessuno, ascoltando i consigli di chi ti vuole bene e rimanendo attaccati al proprio obiettivo, che deve essere raggiunto con le proprie forze, senza fare sconti e con la consapevolezza di poter almeno dire un giorno: ci ho provato". A giudicare dai fatti, possiamo affermare che Riccardo Ricci non solo ci sta provando, ma che ci sta riuscendo: percorsi del genere sono belli e gratificanti, ma anche difficoltosi se non si affrontano con la dovuta determinazione.