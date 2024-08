Nuovo ponte per le Celle. L’eremo ora è "più vicino"

Inaugurato il ponte dell’eremo francescano de "Le Celle". L’amministrazione comunale con il sindaco Luciano Meoni ha inaugurato la nuova opera che si trova in corrispondenza del fosso "Le Balze". Il danno risaliva ad alcuni anni fa. Il suggestivo luogo di ritiro spirituale è uno dei posti più visitati dai turisti e dagli escursionisti che scelgono Cortona, ma da anni la strada che lo collega alla Sp34 presentava un senso unico alternato proprio all’altezza del ponte sul fosso Le Balze. A seguito dell’aggravarsi delle condizioni del ponte l’amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto un contributo regionale per il miglioramento delle vie di collegamento. Il finanziamento regionale è stato di circa 190mila euro a cui si è aggiunto uno stanziamento di oltre 20mila euro di risorse comunali. Era una promessa ed ecco che è diventata realtà - ha dichiarato il primo cittadino Meoni - quest’opera è strategica per i residenti della zona e per i flussi turistici che raggiungono l’eremo francescano, in particolare in questo 2024 ma anche nel 2026 quando culmineranno le celebrazioni dedicate al Patrono d’Italia. Siamo particolarmente soddisfatti del completamento del ponte, ringraziamo la Regione Toscana per il contributo". I lavori sono partiti a marzo e si sono conclusi alcuni giorni fa. L’intervento è consistito nella demolizione del vecchio manufatto e in una nuova costruzione, insieme alle opere necessarie che prevengano il potenziale rischio di formazione di un salto sulla piattaforma stradale nelle zone di transizione, il consolidamento delle spalle in muratura e l’installazione di barriere di sicurezza in acciaio "CorTen", rivestite in legno. Presenti al taglio del nastro, di ieri mattina, i rappresentanti comunali, l’assessore al turismo, Francesco Attesti, le autorità militari, una rappresentanza dei frati dell’eremo, i tecnici che si sono occupati dei lavori e i cittadini del posto. L’Eremo Le Celle di Cortona è una delle meta indiscusse del turismo cortonese. Tra i primi insediamenti francescani scelti e voluti da Francesco d’Assisi, l’Eremo è un luogo di immensa spiritualità, scelto da migliaia di turisti ogni anno. Oggi raggiungerlo sarà più semplice e agevole grazie al ripristino del ponte.