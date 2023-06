Nuovo polo scolastico In arrivo oltre 7 milioni "Cantiere da novembre"

FOIANO

Sono in arrivo 7,2 milioni di euro per il nuovo Polo Scolastico di Foiano destinato ai bambini tra gli 0 e i 6 anni. L’investimento è interamente finanziato dal Pnrr. Il sindaco Francesco Sonnati: "Mai nella sua storia Foiano aveva ricevuto un finanziamento così imponente". "Il cantiere partirà a novembre prossimo ed entro il giugno del 2026 la nuova struttura sarà in funzione", spiega Gabriele Corei, assessore ai lavori pubblici del Comune. "La nuova scuola sorgerà in via Bruno Buozzi: la scuola materna l’Alverare, qui situata, verrà demolita per far spazio all’edificio che verrà costruito ex novo. Il nuovo polo raccoglierà in unico plesso sia l’asilo nido, per i bambini tra 0 e tre anni, sia un asilo, per quelli dai 3 ai 6 anni", spiega Corei. Intanto, i bambini dell’Alverare saranno ospitati nell’ex scuola di via di Sinalunga che l’amministrazione sta già recuperando per renderla accogliente fino a quando la nuova scuola sarà pronta.

"La scelta del luogo – spiega il sindaco – non è casuale: oltre ad essere vicina al centro della città, ha un ampio parcheggio e stiamo elaborando soluzioni per rendere la viabilità più scorrevole e sicura: vogliamo che la scuola sia raggiungibile in totale sicurezza anche a piedi". Il plauso arriva anche da Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, "L’allargamento alla realtà 0-3 dell’Istituto omnicomprensivo Marcelli, è una sfida culturale ed organizzativa vincente nel medio periodo per rendere la continuità educativa ancora più efficace". Soddisfatta anche la preside del Marcelli, Anna Bernardini: "Per chi come me lavora in questo mondo da tempo l’avvio di un nuovo progetto di edificio scolastico rappresenta una grande opportunità. Questo è un periodo di straordinari cambiamenti per il mondo della scuola e dobbiamo essere pronti a gestire risorse imponenti e nuove responsabilità". "Spazi nuovi e moderni per mettere in pratica il nuovi concetti di didattica e di integrazione e inclusione", spiega l’assessore ai servizi scolastici di Foiano Elena Luna Donati.

Luca Amodio