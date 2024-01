Nuovo giardino per la scuola. Pertini-Righi

SUBBIANO

Inaugurato a Subbiano il giardino della scuola primaria Pertini-Righi, un momento di gioia, che ha visto i bambini cantare per coloro che hanno lavorato per riqualificare questa aerea, trasformandola in uno spazio didattico e ludico in cui i piccoli alunni potranno divertirsi e apprendere all’aria aperta. Un intervento realizzato grazie a due finanziamenti intercettati dal comune, che ha permesso la realizzazione di importanti migliorie.

"Un lavoro da più di duecentomila euro – commenta il sindaco Ilaria Mattesini (nella foto durante il varo) – che ha visto l’attuazione del progetto ‘Incontriamoci qui’ realizzato con il contributo di fondazione CR Firenze, a sostegno di interventi innovativi di rigenerazione di spazi esterni, e l’altro sostenuto dalla presidenza del consiglio regionale che ci ha permesso l’installazione di giochi inclusivi con cui potranno giocare tutti i bambini interagendo tra loro in modo sicuro e divertente. L’intervento si è posto a completamento dei nuovi spazi scolastici, affinché il resede fosse migliorato, riqualificato e ampliato. Le pavimentazioni sono state integrate e sistemate, messe nuove piante, seminato un nuovo tappeto erboso, l’impianto di illuminazione è stato aumentato con nuovi punti luce. È stato inserito un campo da gioco polivalente ed è stata collocata nell’area verde una nuova agorà a disposizione dei bambini. Il vialetto di entrata – continua – è stato perimetrato con un muretto in cemento che ha permesso la definizione di un piano sopraelevato a servizio della scuola dell’infanzia. Infine – conclude – è stata realizzata un’area giochi universalmente accessibile a tutti i bambini".