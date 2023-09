Nuovo centro servizi presto attivo: sinergia tra Acli e associazioni

Consulenza, ascolto e assistenza: al via l’attività del nuovo centro servizi di Ponte alla Chiassa delle Acli. Giovedì verrà riattivato lo sportello nato dalla sinergia tra associazione "Pietro Nenni", Acli e Legambiente per fornire prestazioni in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale, ambientale e filosofico agli abitanti di Giovi, di Ponte alla Chiassa e delle località limitrofe per garantire prossimità e professionalità soprattutto a chi, con l’avanzare dell’età, vive in difficoltà.