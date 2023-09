Nuovo caso di Dengue a Arezzo: bambino colpito. Disinfestazione in via Leone Leoni

Nuovo caso di Dengue in città. L’ultimo martedì a Levanella, ora la febbre ha colpito un bambino, di rientro da un viaggio nel Centro America. Le sue condizioni non sono gravi. E’ l’ennesimo caso in provincia. I primi giorni di settembre si era registrato un episodio a Montevarchi. Ad aprile un caso a San Giovanni e due in città. Svariati quelli nel 2022. Intanto ieri sera è scattato il protocollo anti diffusione emesso con un’ordinanza del sindaco Ghinelli con la quale è stata disposta la disinfestazione della zona di via Leone Leoni, dove il paziente ha soggiornato prima del ricovero e l’area circostante il San Donato. L’intervento è partito ieri alle 23 e si è protratto fino alle 5 di stamani. Gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi.Tra le precauzioni da adottare durante il trattamento: rimanere in casa con finestre e porte chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui terreni, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. A seguito della disinfestazione si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo, procedere con guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano risultati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare la parte interessata con acqua e sapone.