Nuovo canile di Ossaia Al servizio di 15 Comuni

di Laura Lucente

La "casa degli amici a quattro zampe" di Ossaia si amplia e diventa ufficialmente punto di riferimento per 15 comuni aretini e senesi che fanno parte della nuova gestione associata. Taglio del nastro ieri mattina al canile intercomunale per inaugurare il nuovo allargamento della struttura. 120 mila euro il finanziamento complessivo messo in campo che ha permesso questa nuova trasformazione del canile rifugio cortonese. La gestione resta confermata all’associazione "Etruria Animals" con la responsabile della struttura Stefania Bistarelli. Cortona è Comune come capofila del canile rifugio insieme ai comuni aretini di Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano e Marciano, mentre per il territorio senese, oltre al Comune di Montepulciano, sono ricompresi i municipi di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Tutti i cani smarriti nei territori dei 15 comuni della Valdichiana aretina e senese, dopo il passaggio nel canile sanitario intercomunale che si trova a Torrita di Siena, qualora sprovvisti di chip, vengono portati nella struttura cortonese.

Gli operatori di Etruria Animals provvedono al mantenimento, alle cure, all’ambientamento e a mettere in atto tutte le attività finalizzate alle adozioni. "Un nuovo passo in avanti per il nostro canile – conferma con soddisfazione il sindaco di Cortona Luciano Meoni - voglio ringraziare tutte le amministrazioni e la Asl per il percorso sin qui condiviso, oltre ai numerosi volontari che contribuiscono all’accudimento degli animali. Ricordiamo a tutti che l’obiettivo è quello di mantenere i cani in salute e di farli adottare. Ci appelliamo a tutti coloro che vogliono un animale da compagnia a pensare al canile di Ossaia, ma soprattutto a concepire questo gesto come un’azione di rispetto, amore e di impegno nei confronti degli animali".

Soddisfazione è stata espressa anche da Michele Angiolini sindaco di Montepulciano e capofila nella gestione associata del canile sanitario di Torrita di Siena, per conto dei comuni della Valdichiana senese. "L’ampliamento del canile rifugio intercomunale di Ossaia rappresenta un traguardo importante per tutta l’area. Si tratta di una struttura rinnovata che risponde alle più moderne esigenze di accoglienza degli animali. Mi fa piacere sottolineare come le istituzioni abbiano lavorato in modo congiunto, mettendo assieme competenze e risorse per completare l’opera, confermando la propria sensibilità al mondo dei cani e degli animali".