Nuovo assalto dei lupi. Uccise tre pecore

TERRANUOVA

Si ripetono le incursioni dei lupi ai danni delle greggi degli allevatori che hanno i pascoli sulla fascia collinare alle pendici del Pratomagno. L’ultimo attacco in ordine di tempo si è verificato nei giorni scorsi ed ha colpito ancora una volta l’azienda agricola dii Edigio Marcia, imprenditore della Val d’Ascione, nel territorio di Terranuova Bracciolini. Alla conta degli ovini che sono mancati all’appello a più riprese si devono sommare altre tre pecore di razza sarda sbranate in un colpo solo dai carnivori vaganti. Ad appurarlo i tecnici del Dipartimento della prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana Sud Est che hanno esaminato le carcasse confermando le conseguenze dell’ennesimo raid e trasmettendo gli atti all’amministrazione comunale terranuovese per le determinazioni di rito. Ovvero l’ordinanza del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, di provvedere a seppellire i resti con urgenza anche in considerazione delle temperature particolarmente elevate del periodo. Suona quindi di nuovo l’allarme per un fenomeno che coinvolge diverse zone del Valdarno e della Valdambra, dove è frequente la presenza dei predatori che si materializzano anche in pieno giorno e vicino alle abitazioni.

Gli aspetti negativi non si limitano alla perdita di esemplari, ma è appurato che un gregge aggredito registra una flessione nella produzione di latte, con contraccolpi per la relativa filiera casearia. Una questione di cui si è fatta carico la Regione che, sollecitata dalle associazioni di categoria, ha messo a disposizione delle piccole, medie e micro imprese impegnate in attività di allevamento a fini economici mezzo milione di euro per mitigare i danni causati dalla predazione.