Nuovo asilo di Camucia, ci siamo. Passaggio cruciale in consiglio. C’è l’ok definitivo ai lavori

di Laura Lucente

Il Comune mette un ulteriore tassello per la costruzione del nuovo asilo di Camucia. Dopo l’ok della giunta e il successivo passaggio in commissione c’è stato il passaggio in consiglio comunale. Qui è stato votato dalla maggioranza l’atto che consente di procedere con la realizzazione dell’opera. È stata così approvata le variazioni di bilancio che assegna al progetto un contributo aggiuntivo di 300mila euro. Un ulteriore stanziamento necessario a coprire quelli che il Comune annovera come costi crescenti dell’opera, causati dall’inflazione sui materiali. Lo scorso anno il Comune aveva ottenuto il finanziamento Pnrr per 2,4 milioni per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia. La misura dalla quale sono state attinte le risorse è proprio quella per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università, ovvero "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Dopo l’ottenimento di finanziamenti Pnrr, il Comune ha dato vita all’appalto integrato, dovendo però fare i conti con un contesto più oneroso sul fronte dei materiali per la costruzione. Pertanto si è reso necessario un ulteriore stanziamento di risorse.

"Andiamo avanti con l’obiettivo di realizzare questa nuova struttura – conferma il sindaco Luciano Meoni (nella foto) – ringrazio tutta la maggioranza con cui abbiamo condiviso questo percorso, reso più difficile da una situazione congiunturale incerta. Abbiamo il compito di dare fondamenta solide ai progetti, l’obiettivo è quello di dotare Camucia di un nuovo polo scolastico 0-6 in grado di accogliere 65 bambini".

La nuova struttura sorgerà in un terreno adiacente alla zona scolastica di via di Murata, di proprietà del Comune , nei pressi della nuova rotatoria. "Si tratta di una risposta concreta ai bisogni della popolazione in termine di politiche per la famiglia e per l’infanzia – ricorda ancora Meoni – il Pnrr deve essere impiegato per progetti utili alla collettività". Sempre sul fronte asili, in queste settimane, per altro, sono arrivate soluzioni anche per aumentare i posti disponibili nell’asilo di Terontola, grazie al trasferimento dello sportello Dec in via dei Combattenti.