Nuovi spogliatoi allo stadio. Maxi investimento

TERRANUOVA

Nuovi spogliatoi in arrivo per il campo da calcio a 11 Brandini Galasso. Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana di 350mila euro si procederà alla realizzazione di un ulteriore blocco. "Come spesso è avvenuto in questi anni, siamo riusciti a intercettare risorse da un ente sovraordinato – ha detto il sindaco di Terranuova Sergio Chienni – per sostenere un intervento migliorativo a servizio dei tanti atleti e delle società sportive che frequentano il campo da calcio a 11. Ringrazio la Regione Toscana per aver contribuito in modo sostanziale alle spese di realizzazione, a cui il Comune aggiungerà risorse proprie, fornendo così agli atleti spazi adeguati e confortevoli per la preparazione prima delle competizioni e il recupero dopo gli sforzi. La nuova struttura – ha aggiunto il primo cittadino – avrà un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, essendo a basso consumo energetico ed adottando soluzioni come l’uso di energie rinnovabili. Grazie alla progettazione pensata per accogliere anche i diversamente abili, possiamo assicurare che ogni membro della nostra comunità abbia la possibilità di partecipare pienamente alla vita sportiva locale".

La nuova struttura sarà suddivisa in due spogliatoi per atleti – uno con una capienza fino a 16 atleti e l’altro fino a 21 atleti – uno spogliatoio per l’arbitro e un locale pluriuso. Ogni spogliatoio è accessibile e privo di barriere architettoniche, è presente un bagno con antibagno ed un locale con sei posti doccia. Particolare attenzione viene posta in termini di efficientamento energetico e impatto ambientale, saranno infatti installati pannelli solari, come ulteriore ausilio alla produzione di acqua calda. L’impianto fotovoltaico in copertura permetterà di coprire il 67% del fabbisogno annuo. I lavori dovrebbero partire in estate e avranno una durata di circa 6 mesi.