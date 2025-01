Nuovi orizzonti e nuove collezioni: Scatragli riparte da VicenzaOro

Arezzo, 15 gennaio 2025 – Scatragli riparte da VicenzaOro. L’azienda orafa di Monte San Savino sarà presente con uno stand al più importante salone europeo dedicato al mondo del gioiello che, da venerdì 17 gennaio a martedì 21 gennaio, aprirà il nuovo anno fieristico e tornerà a riunire operatori e buyers da ogni continente nella città veneta.

La presenza di Scatragli a VicenzaOro è stata confermata per la seconda edizione consecutiva nonostante i recenti fatti di cronaca, con la volontà di dar seguito a un processo di sviluppo e consolidamento distributivo tra diversi mercati che spaziano dall’Europa al Nord America.

Questa realtà, fondata nel 1983, trova oggi il proprio punto di forza nell’incontro tra sapienza artigianale e innovazione tecnologica che viene espresso soprattutto nella lavorazione di catene e gioielli in argento. Tale caratteristica permette una piena personalizzazione della produzione in termini di forme, metalli, incisioni, rifiniture e quantitativi a seconda dalle esigenze dei singoli clienti e delle caratteristiche dei diversi mercati: la partecipazione a un evento di richiamo internazionale quale VicenzaOro rappresenta un appuntamento privilegiato per confrontarsi con altre aziende, incontrare buyers e valutare tendenze, interessi e dinamiche dei mercati.

La fiera offrirà anche l’opportunità di presentare le nuove collezioni per uomo e per donna che comprendono catene, bracciali, collane, orecchini e rosari, gettando le basi per un 2025 all’insegna della ripartenza dopo un complicato 2024 per il settore del gioiello a causa di fattori quali il rialzo del prezzo dell’oro, le incertezze geopolitiche e l’instabilità finanziaria.

«Guardiamo al nuovo anno con fiducia e aspettative - commenta Elena Scatragli, titolare dell’azienda insieme al fratello Simone. - La nostra scelta è stata di non fermarci ma di ripartire con ancora più slancio e determinazione con nuove collezioni, con nuove prospettive commerciali e con la confermata presenza a VicenzaOro per restare al passo con le richieste dei buyers e con le specificità dei mercati».