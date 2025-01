Nuovi laboratori didattici alla Cesalpino

AREZZOStrumenti e ambienti di apprendimento all’avanguardia. Nell’istituto comprensivo Cesalpino sono stati inaugurati I nuovi laboratori didattici, frutto di un percorso di rinnovamento radicale che la scuola ha intrapreso con il sostegno del Comune - che ha provveduto ai lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti e alla sistemazione delle aule - in linea con le opportunità offerte dal Pnrr e dai principi della Scuola 4.0. Una collaborazione che ha consentito di potenziare i laboratori esistenti e di crearne di nuovi sia nel plesso della scuola secondaria di primo grado sia nei tre plessi della scuola primaria. L’arredo didattico, accattivante e componibile, si combina con dotazioni tecnologiche all’avanguardia per dar vita a venticinque nuovi ambienti di apprendimento, tra cui laboratori di lingue, musica, Stem, lettura, coworking, inclusione e spazi innovativi per l’apprendimento multidisciplinare. I nuovi laboratori Stem, in particolare, offrono esperienze immersive in robotica, coding, ricerca scientifica e osservazione tridimensionale del corpo umano, con strumentazioni digitali all’avanguardia che permettono il riconoscimento di piante e minerali. Anche il laboratorio di musica si è trasformato in uno studio di registrazione, in grado di immortalare le esibizioni orchestrali e individuali, con un sistema di diffusione audio per un ascolto immersivo e guidato. Particolarmente performante, i laboratori linguistici di ultima generazione in grado di supportare progetti madrelingua, scambi culturali e interazioni con realtà educative di altri paesi.