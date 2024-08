Nuovi giardini di Porta Fiorentina. Arrivano i soldi della Regione. Così cambia l’ingresso alla città

Il salotto buono della città si prepara a tornare tale dopo anni e anni di sostanziale lassismo. Stiamo parlando dei giardini di Porta Fiorentina ai lati di viale Armando Diaz, vero e proprio biglietto da visita per chi arriva a Sansepolcro dal versante aretino. C’è anche quello biturgense fra i Comuni della "Toscana diffusa", per i quali la giunta regionale ha appena approvato gli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) nell’ambito delle strategie territoriali delle aree interne. La Regione Toscana proprio in questi giorni ha comunicato a Palazzo delle Laudi l’assegnazione di un finanziamento pari a 600mila euro complessivi, avendo partecipato al bando per la rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti. "Da mesi abbiamo messo le mani su viale Vittorio Veneto e ora con il nuovo intervento restituiremo un’immagine senza dubbio più gradevole di Porta Fiorentina – ha detto il vicesindaco Riccardo Marzi – perché riqualificheremo gli spazi verdi, come da tempo i cittadini chiedono di fare. Lasceremo immutate le dimensioni delle aiole ai lati del viale, cercando di valorizzare il giardino classico all’italiana e facendo in modo da favorirne la fruibilità, con un più razionale allestimento delle panchine. Cureremo la relativa vegetazione e, siccome queste aree dovranno essere oggetto di costante manutenzione e garantire un adeguato aspetto estetico, provvederemo anche a dotare la zona di una videosorveglianza che funga da deterrente per chi ha in mente azioni vandaliche al solo scopo di danneggiare il patrimonio pubblico". Nel pacchetto degli interventi, oltre a Porta Fiorentina, vi sono due immobili. Il primo è di valenza storica: Palazzo Pretorio; Sansepolcro è rientrata in un bando per l’adeguamento sismico dell’edificio, i cui locali saranno messi a disposizione per l’ampliamento del museo civico, del quale Palazzo Pretorio costituisce il prolungamento logistico attraverso il passaggio per l’Arco della Pesa.

Il secondo immobile è quello del bocciodromo: qui verrà rifatta la copertura con l’annesso impianto fotovoltaico. "L’ennesima dimostrazione di quanto risultiamo efficaci nell’attrarre risorse - ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti - attraverso la presentazione di progetti necessari alla nostra comunità e finanziabili, per la cui formulazione ringrazio il settore lavori pubblici del Comune".