Nuove Voci per Guido. Successo dei ragazzi del Liceo Musicale

Domenica 12 maggio il Liceo Musicale Petrarca ha partecipato con due gruppi corali al 5° Concorso corale Nazionale "Nuove Voci per Guido" , organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo al Teatro Petrarca. Il gruppo delle classi seconde e quello delle classi quarte hanno cantato nella categoria 4 (cori di licei musicali) conseguendo rispettivamente il secondo premio e il terzo premio. I ragazzi, 53 in totale, provenienti in parte anche dalle classi terze e prime, hanno dato dimostrazione di grande competenza ed entusiasmo affrontando programmi assai varii, spaziando nei generi dalla musica rinascimentale al blues-jazz, al vocal pop, alla musica di ispirazione etnica. Speciale la collaborazione con il compositore Mirio Cosottini presente alla manifestazione e già studente del Liceo musicale aretino, di cui i gruppi corali hanno eseguito due brani con pianoforte accompagnati dal prof Tricomi, uno in prima esecuzione assoluta. Piena soddisfazione della docente direttrice dei cori Silvia Vajente: "i ragazzi, che lavorano abitualmente a classi separate, hanno dato dimostrazione di grandi capacità di collaborazione, senso di responsabilità e tanta voglia di far musica".