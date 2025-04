Nuove strategie per il controllo della popolazione dei colombi nel centro storico di Foiano

Arezzo, 4 aprile 2025 – L'Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana ha avviato un progetto innovativo e rispettoso dell'ambiente per il controllo della popolazione di colombi nel centro storico, con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, il patrimonio architettonico e il benessere degli stessi animali.

“Già dal mese di ottobre 2024, racconta l’assessora all’ambiente Sara Chinoli, è stato effettuato un monitoraggio approfondito sul nostro centro storico, che ha evidenziato una presenza di circa 670 colombi in un'area ristretta di 0,07 per chilometro quadrato.

Questo dato corrisponde a una densità di popolazione di circa 24 volte superiore al limite indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che indica una concentrazione massima di 300-400 esemplari per chilometro quadrato per evitare stress ambientale e conflitti uomo-animale.

Per affrontare la situazione, prosegue Sara Chinoli, il 27 gennaio è iniziata la fase preliminare del progetto, con la distribuzione di semi non medicati per abituare i colombi alla presenza degli operatori incaricati.

Successivamente, il 3 marzo, è stata avviata la somministrazione di un farmaco antifecondativo autorizzato dal Ministero della Salute, che riduce la fertilità delle uova dei colombi.

Questo metodo, riconosciuto a livello nazionale, è considerato efficace e rispettoso del benessere animale. Attualmente, sono stati individuati sei punti di distribuzione del farmaco nel centro storico di Foiano. Parallelamente, è in corso una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per l'installazione di dissuasori nelle abitazioni private, al fine di limitare i luoghi di nidificazione e sosta dei colombi.

Interventi analoghi sono previsti anche sugli edifici pubblici, in linea con le buone pratiche adottate da altre amministrazioni comunali. Il progetto, conclude l’Assessora Sara Chinoli, rappresenta un passo significativo verso una convivenza equilibrata tra la popolazione e volatili urbani.

Attraverso questi interventi mirati e rispettosi, miriamo a garantire la tutela della salute pubblica, la conservazione del nostro patrimonio architettonico e il benessere degli animali, promuovendo al contempo la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini."