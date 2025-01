Nuove regole e sanzioni: da lunedì 1300 armadietti per gli studenti

Da lunedì 1300 piccoli armadietti si apriranno per contenere altrettanti cellulari.

Quelli degli studenti del liceo artistico Piero della Francesca che, da regolamento interno, dovranno riporli e riprenderli solo a fine mattinata.

Non sarà possibile farlo né durante la ricreazione, né al cambio dell’ora.

Pena una sanzione disciplinare.

La scuola ad ognuno di loro ha chiesto di dotarsi di un lucchetto per chiudere il proprio armadietto.

Già in questi giorni qualche studente ha deciso di iniziare a depositare il prezioso oggetto, per qualcuno una vera e propria estensione del braccio, a cui è difficile fare a meno.

"La mia scelta non è per demonizzare il cellulare, né la tecnologia in genere. Tutt’altro, è solo per garantire socializzazione, concentrazione e la privacy di ciascuno" ha spiegato il dirigente Tagliaferri sempre foriero di novità e progetti per le sue scuole.

Scuole 4.0, che della tecnologia hanno fatto un fiero all’occhiello.