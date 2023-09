Nuova Ztl, vecchie abitudini. I vigili fanno 20 multe al giorno: "C’è chi ha il record di sanzioni"

di Claudio Roselli

Zona a traffico limitato nel centro storico : a oltre otto mesi dall’entrata in vigore e a oltre sei dall’introduzione delle sanzioni, la situazione non accenna a migliorare, nonostante i permessi siano scesi dai 3mila del precedente periodo a quasi 1800. "Pensavo che con il tempo le multe diminuissero – dichiara Antonello Guadagni (nella foto), comandante della polizia municipale – e invece andiamo avanti con una media giornaliera che oscilla fra le 15 e le 20". Quali sono le infrazioni più frequenti? "Per ciò che riguarda le operazioni di carico e scarico merci, i conducenti dei mezzi vanno fuori fascia oraria lungo via XX Settembre; il resto è costituito da automobilisti che entrano senza avere alcun tipo di autorizzazione. Uno dei varchi più sanzionati è quello in prossimità dell’arco di Porta Fiorentina: scendono da via Giordano Bruno e poi girano a destra per il breve tratto di via maestra passando appunto sotto l’arco". Ma non è che qualcuno commette infrazione perché dovrebbe entrare dal varco assegnato, quello vicino alla sua abitazione e invece ne imbocca un altro, credendo che tutti e otto gli ingressi siano validi? "Per fortuna no. Sotto questo profilo, il periodo iniziale di sperimentazione è servito proprio per far capire quale sia il varco corretto da cui accedere. Semmai, c’è chi è convinto di attraversare il corso e di prendere una sola sanzione, dimenticando che di telecamere ve ne sono più di una. E allora, prendo un esempio che deve essere memorizzato da tutti: se sprovvisto di autorizzazione, chi percorre via XX Settembre da Porta Romana a Porta Fiorentina commette ben cinque infrazioni, che vengono conteggiate. Ricordo poi che fra i multati vi è anche in totale un centinaio di persone estere, che evidentemente non erano al corrente della disposizione". E dal comandante Guadagni un ulteriore invito: "Oltre a una maggiore attenzione alla Ztl, c’è un altro fattore da tenere in considerazione; nell’infrazione rilevata è compreso anche l’accertamento della copertura assicurativa e della revisione, che eventualmente si sommano alla multa. Facendo anche in questo caso una media mensile, sono quasi un decina coloro che vengono beccati senza revisione effettuata".