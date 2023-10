Nuova vita per l’orto botanico. Accordo tra Miniconf e Parco. Spazio per bimbi vicino alla Verna

di Sonia Fardelli

Ci sarà anche uno spazio per bambini nell’antico orto botanico dei frati francescani che sta per essere ristrutturato vicino al santuario della Verna. Il Parco del Casentino ha già avviato una collaborazione con la comunità francescana e la cooperativa In Quiete per la ristrutturazione e il ripristino dell’antico Orto dei frati. Un’opera di restauro che non solo ripristina un sito di grande valore storico e culturale, ma crea un’area dedicata alla coltivazione di specie botaniche autoctone e alla divulgazione ambientale. In questo contesto, l’azienda casentinese Miniconf, che quest’anno festeggia 50 anni di storia, ha deciso di affiancare il Parco nella realizzazione di un’iniziativa pensata appositamente per i bambini. All’interno dell’antico orto, infatti, sorgerà anche un mini orto per i più piccoli, progettato per avvicinarli alla natura, insegnando loro come prendersi cura delle piante e del territorio che li circonda. Lo spazio offrirà la possibilità ai bambini di consolidare la teoria con la pratica grazie ad attività esperienziali e coinvolgenti, che potranno essere svolte in autonomia o attraverso visite guidate. Il percorso all’interno del mini orto si svilupperà in due aree di circa 150mq totali: una botanica con utensili per lavorare la terra, tavoli per rinvasare e giochi educativi e un’altra forestale, con strumenti per conoscere, riconoscere, misurare e catalogare alberi, foglie e semi, approfondendo così la comprensione dell’ecosistema circostante e sviluppando un legame con il Parco.

"Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di un progetto così significativo per i bambini – ha affermato Giovanni Basagni, fondatore e presidente di Miniconf – il mini orto è un omaggio alla storia e alla cultura del territorio casentinese e offre un’opportunità straordinaria di promuovere la consapevolezza ambientale fin dalla giovane età e creare nei bambini una profonda connessione con la natura". "L’ente Parco – ha ricordato il presidente Luca Santini – ha aderito con entusiasmo alla proposta dei frati della Verna di collaborare ad un progetto di così alto livello per il recupero dell’antico Orto, la cui gestione è affidata ai giovani soci della cooperativa In Quiete. Un luogo, l’Orto dei Frati, di grande significato spirituale, paesaggistico e naturalistico".