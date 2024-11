Nuova vita per le Logge del Grano. Partono gli eventi con l’università

AREZZO

Inizia la nuova vita de Le Logge del Grano. Il 4 dicembre alle 15, con il workshop dell’artista e designer Rosan Bosch, il ciclo "Immaginare futuri possibili - conferenza biennale dell’educazione", una serie di incontri organizzati dal dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena, in cui studiosi, professionisti del settore e cittadinanza potranno discutere sulle traiettorie di sviluppo del futuro dell’educazione. L’evento si tiene alle Logge del Grano, nei locali recentemente rinnovati. Il ciclo è coordinato dai docenti DISPOC di Arezzo Loretta Fabbri e Mario Giampaolo, e si sviluppa con appuntamenti a cadenza mensile fino a marzo 2025. L’evento è anticipato da un altro incontro, che si tiene al mattino con la toy designer Irene Guerrieri, con inizio alle 10 al campus universitario del Pionta. Quali pratiche educative immaginare per bambine e bambini contemporanei e in quali servizi e contesti informali? Il Novecento ci consegna servizi, teorie e pratiche che costituiscono i saperi consolidati attraverso cui abbiamo costruito una cultura dell’infanzia attenta alla "centralità del bambino" e alla sua autonomia, alla dimensione relazionale, a setting educativi su misura per bambine e bambini.