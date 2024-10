Nuova vita per il circolo del Pallaio. Interventi ultimati e riapertura: "È un pezzo di storia della città"

di Massimo Bagiardi

SAN GIOVANNI

Il restyling è concluso, lo storico "Pallaio" è pronto a riaprire i battenti. Lo farà questo sabato, a partire dalle 13.30, con un drink che sarà offerto a tutti gli avventori i quali potranno tornare all’interno del circolo bocciofilo sangiovannese in Oltrarno a 20 giorni di distanza dall’inizio dei lavori di ristrutturazione che, nello specifico, hanno riguardato la stesura di un telone che è andato a sostituire quello precedente, un nuovo impianto interno di illuminazione assieme a quello di riscaldamento che potrà, così, riprendere a ospitare tutti coloro che nel corso della settimana passano buona parte del proprio tempo libero nella struttura tra una partita a bocce, una a carte o chiacchierando semplicemente tra amici. E’, infatti, un ritrovo storico, uno degli ultimi rimasti nella città natale di Masaccio che ormai dalla bellezza di 45 anni ha visto passare al suo interno generazioni su generazioni. Perché il "Pallaio", in fondo, non è un posto solo per persone più avanti con le età ma anche per i più giovani, sopratutto il fine settimana è tappa fissa di tanti ragazzi e ragazze.

All’atto pratico non è stato semplice, sono serviti quasi 180 mila euro - di fondi propri - per tutti i lavori portati a compimento cui ne seguiranno altri ma in futuro, senza fretta, come tiene a precisare il vice presidente vicario del circolo Gianni Arno: "Il più è stato fatto, tra telone, impianto luce e di riscaldamento abbiamo portato a termine i primi obiettivi che ci eravamo posti e per noi è un grande vanto, soprattutto alla faccia di chi credeva non fosse possibile una cosa del genere. C’è, da fare altro ma tutte piccole cose e senza fretta. Sabato sarà un grande giorno, restituiremo alla città un pezzo di storia perché "Il pallaio" è meta di tutti i sangiovannesi, non ce n’è uno sono certo che non ci abbia mai messo piede".

Tutti hanno lavorato per la felice riuscita dell’opera, dal gruppo del consiglio direttivo formato da Luca Sacchetti, Lanfranco Galloppi, Carlo Artini, Marco Noferi, Luciano Righi, Leonardo Benigni, Mirko Nuzzi e Stefano Innocenti ai volontari Alessandro Trinci, Otello Santucci, Gabriele Boncompagni, Giancarlo Lalli e Michele Esposito che si sono tanto prodigati affinché nel minor tempo possibile fossero conclusi i lavori. Alla resa dei conti un risultato eccezionale, se si pensa che solo i primi di agosto un video poi diventato virale sui social aveva messo a serio rischio la vita della struttura. E’ tutto alle spalle ormai, il "Pallaio" andrà ancora avanti per anni e anni.