Nuova via Fermi, via al piano: "In arrivo strutture per lo sport"

di Marco Corsi SAN GIOVANNIPartono i lavori per la realizzazione di un nuovo spazio pubblico in via Fermi, a San Giovanni. E’ stato infatti allestito il cantiere e questa area a sud della città avrà una nuova destinazione. Un anno fa, il Comune ha assegnato, tramite bando pubblico, la concessione di questa porzione ad un operatore economico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico e renderlo più fruibile per tutti i cittadini. Il progetto prevede la realizzazione di: 3 campi da padel, 1 campo da picklebal, spogliatoi, un punto ristoro e un’area verde attrezzata dedicata ai bambini. "Tutto questo con l’intento di promuovere lo sport come momento di aggregazione sociale e crescita culturale, favorendo la riqualificazione e lo sviluppo del territorio", ha spiegato l’amministrazione comunale. L’obiettivo è infatti quello di riqualificare uno spazio che era quasi abbandonato e potenziare lo sviluppo del territorio attraverso attività volte alla promozione dello sport, inteso come momento di unione e di accrescimento per ciascun individuo. L ‘area si trova nel quartiere Lucheria, tra via Enrico Fermi e l’argine leopoldino. Erano presenti due campi da calcetto in disuso. Il percorso di riqualificazione è iniziato nel 2019 con lo smaltimento da parte dell’amministrazione comunale dei residui rimasti a seguito della cessazione della attività di intrattenimento per bambini con i gonfiabili. Il comune ha poi redatto un bando pubblico a febbraio dello scorso anno e la concessione è stata quindi assegnata tramite asta. Tutto questo è stato possibile grazie ad una delibera di indirizzo sulla valorizzazione delle aree di proprietà pubblica che è stata approvata in consiglio comunale all’inizio della scorsa consiliatura e che ha consentito di intervenire per risolvere quella che era diventata una criticità.In via Fermi, tra l’altro, grazie al progetto "San Giovanni più verde – ride to Carbon neutral 2030", sono stati messi a dimora nei mesi scorsi 190 alberi e 1192 arbusti per aumentare la vegetazione nel comune e abbattere le emissioni climalteranti in ambito urbano. E’ stato realizzato un vero e proprio bosco urbano pienamente fruibile che, oltre ad assorbire anidride carbonica e inquinanti, fornisce molti altri servizi eco sistemici come la riduzione del rumore e il miglioramento del bilancio idrico. Le piante sono in linea con la forestazione locale: sono state impiantate 11 specie vegetali, scelte appositamente per limitare il rischio di deperimento e morie in caso di diffusione di malattie.