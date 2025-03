Nuova Tac in funzione dal 19 marzo. Tellini: "Risposta ai piccoli presidi"

Sarà inaugurata il prossimo 19 marzo la nuova TAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale per immagini ad altissima definizione, nell’Ospedale del Casentino. "Si tratta di una risposta importante da parte della Regione che dimostra ancora una volta attenzione verso le zone periferiche - ha commentato Giampaolo Tellini sindaco di Chiusi della Verna e delegato alla sanità nell’Unione dei Comuni Montani del Casentino - esprimo soddisfazione per questo nuovo investimento e ringrazio, oltre alla Regione, anche l’azienda sanitaria, al fianco dei piccoli presidi per il miglioramento dei servizi e il potenziamento delle strutture".

L’Ospedale di Bibbiena si arricchisce di una nuova TAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale per ottenere immagini ad altissima definizione. Il macchinario sarà in dotazione all’unità operativa di Radiologia del presidio ospedaliero e sostituirà la Tac precedente. Il macchinario ha un modulo di intelligenza artificiale per immagini ad altissima definizione e permette esami multidisciplinari, multiorgano e anche di tipo vascolare. È stata acquistata con fondi aziendali per una spesa di circa 300mila euro.

Il 13 gennaio hanno preso avvio gli interventi per la sostituzione e l’aggiornamento tecnologico della Tac che prevedono una prima fase di rimozione del vecchio macchinario, i lavori propedeutici all’installazione di quello nuovo e infine i collaudi per la definitiva messa in funzione. L’attività diagnostica verrà ripresa il 10 marzo e nel frattempo, per limitare al massimo i disagi all’utenza, gli esami sono stati riprogrammati ad Arezzo con degli spazi dedicati. In caso di necessità di Tac urgenti per persone che accedono in pronto soccorso o per pazienti ricoverati, verrà garantita la centralizzazione ad Arezzo.