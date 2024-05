Nuova Tac al San Donato. Velocità e diagnosi top

di Gaia Papi

AREZZO

Una tac di ultima generazione al San Donato. Con i fondi Pnrr la Asl ha acquistato una nuova macchina diagnostica per la Tac, un’apparecchiatura all’avanguardia e di ultima generazione. Il macchinario è in dotazione all’unità operativa complessa di radiologia e dopo i lavori di collaudo funzionali è entrato in attività, sostituendo quello precedente. La macchina, dotata di caratteristiche iperperformanti, rispetto ai modelli precedenti, ha una velocità avanzata che riduce i tempi di esposizione e un minore impatto di radiazioni ionizzanti ed è supportata dall’intelligenza artificiale per produrre immagini ad altissima risoluzione. "Ogni giorno vengono effettuate circa 28/30 procedure diagnostiche tc – sottolinea Duccio Venezia, direttore di Radiologia – è quindi di grande importanza poter garantire prestazioni con macchinari all’avanguardia che consentano diagnosi tempestive e sempre più accurate". L’investimento per l’acquisto della macchina è stato di circa 490 mila euro e la sala dove è installata è stata completamente ristrutturata. A breve partiranno i lavori anche per la sostituzione della seconda Tac.

"Con il macchinario per la Tac in dotazione al Pronto soccorso dal 2019, l’installazione della nuova tac avvenuta in questi giorni e l’arrivo di un altro macchinario che avverrà entro l’estate - spiega Barbara Innocenti, direttrice dell’ospedale - l’ospedale San Donato garantisce all’utenza una diagnostica dalle prestazioni sempre più elevate". A marzo erano partiti i primi lavori di riammodernamento dell’area del reparto di radiologia in cui sono installate le cosiddette "macchine pesanti". Una delle tac era stata smontata per permettere i lavori di adeguamento necessari all’installazione della macchina di nuova generazione arrivata in questi giorni. Per tamponare i disagi dovuti alla temporanea mancanza di un macchinario sono stati effettuati turni aggiuntivi dalle 20 alle 24, grazie ai fondi messi a disposizione per il taglio alle liste di attesa. Ora è arrivata la nuova tac iperperformante, a breve sarà la volta del secondo macchinario, insieme saranno in grado di dare risposte sempre più rapide e precise ai pazienti che si sottoporranno all’esame.